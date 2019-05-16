Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Lanota, farklı platformlarda yarışarak ritme ayak uydurmanız gereken eğlenceli bir müzik oyunudur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici melodileriyle dikkat çeken bu oyunda amaç, sürekli dönen daire şeklindeki bir mekanizmayı kontrol ederek ritme göre hareket etmek ve blokları uygun bölgelere fırlatarak doğru sesleri çıkartmaktır. Daire dönerken blokları aralıksız olarak fırlatmalı ve notaları es geçmeden bütün parkuru tamamlamalısınız. Bu sayede eğlenceli müzikler oluşturabilir ve yeni melodilerin kilidini açabilirsiniz. Daire git gide hızlandığından dairenin hızına uygun davranmalı ve blokları dikkatlice yerlerine atmalısınız.

Oyun içerisinde birbirinden zor yüzlerce farklı bölüm ve oluşturabileceğiniz onlarca eğlenceli melodi yer almaktadır. Ritme uygun hareket ederek sizden istenilen müzikleri çalabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren Lanota, mobil platformda müzik oyunları arasında yer alan benzersiz bir oyun olarak öne çıkıyor.