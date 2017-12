iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Last Day on Earth: Survival mobil oyunu, birçok oyun türünü aynı anda barındıran çok oyunculu oynanan ve dengelerin her an değişebileceği tam bir hayatta kalma simülasyonudur.

Last Day on Earth: Survival mobil oyununda bir oyuncunun aradığı her şey aynı anda sunuluyor. Oyun sağlam bir hikaye temeline kurulmuş olup oyun grafikleri de kesintisiz aksiyonu destekler nitelikte. Online oynanan oyunda diğer kullanıcılarla da sürekli etkileşim içinde olmalısınız. Zira birbirinize ya destek olacak ya köstek olacaksınız.

Gelelim oyunun hikayesine, Last Day on Earth: Survival oyununda 2027 yılında patlak veren bir zombi virüsü ve devamında insanlığın hayatta kalma çabası konu alınıyor. Hayatta kalan az kişiden birisiniz ve diğer kullanıcılarla da aynı kaderi paylaşıyorsunuz. Hayatta kalma sürecinde hem yiyecek bulmalı hem de araçlar geliştirip inşa çalışmaları yapmalısınız. Ayrıca kendinizi zombilerden korumak için silah da elde etmelisiniz. Elinizdeki kısıtlı kaynakları çok etkin kullanmalı ve stratejinizle hayatta kalmanın yolunu bulmalısınız. Keyifle oynayacağınız Last Day on Earth: Survival mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.