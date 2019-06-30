Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Last Fight, düşman savaşçılarının gizlendiği ıssız bir adada ilerleyerek birebir dövüşlere katılabileceğiniz aksiyon dolu bir oyundur.

Sade ve basit grafik tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken tek şey, savaş haritası üzerinde ilerleyerek düşmanlarınızın yerlerini tespit etmek ve onları tek tek etkisiz hale getirmektir. Onlarca farklı savaş aleti ve zırhından faydalanarak düşman savaşçıları ile birebir dövüşmeli ve yolunuza devam etmelisiniz. Öldürdüğünüz her düşman için farklı değerlerde puan kazanabilir ve pu puanları kullanarak yeni savaş malzemeleri alabilirsiniz.

Oyunda beyzbol sopası, kılıç, ok, balta, mızrak, dikenli tokmak, balyoz ve daha onlarca ilkel savaş aleti yer almaktadır. Bu silahlardan dilediğinizi seçerek yolunuza devam edebilir ve farklı haritalar üzerinde düşman arayabilirsiniz.

Rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Last Fight, aksiyon ve maceraya doyacağınız eşsiz bir oyundur.