İlginç özelliklere ve yeteneklere sahip dev canavarlardan yararlanarak rakiplerinize karşı aksiyon dolu bir mücadelenin içine gireceğiniz Last Valiant, mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve etkileyici savaş senaryoları ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı özellikler barındıran askerler ve canavarlardan kurulu güçlü bir ordu inşa etmek ve yeni stratejiler geliştirerek savaşlardan galip gelmektir. Rakiplerinizle birebir mücadele ederek nefes kesen savaşlara katılabilir ve PVP arenalarında boy gösterebilirsiniz. Seviye atlayarak yeni savaş kahramanlarının kilidini açabilir ve bu sayede daha güçlü bir ordu oluşturabilirsiniz.

Oyunda buza çeviren, ateş püsküren, taşkıran, elektrik saçan ve daha onlarca farklı lakaba sahip olan dev canavarlar bulunmaktadır. Dilediğiniz canavarı seçerek savaşa başlayabilir ve ganimet kazanmak için mücadele edebilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Last Valiant, ücretsiz oyunlar arasında yer alan ve sürükleyici özelliği olan kaliteli bir oyundur.