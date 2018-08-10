LAYN, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Harika vakit geçirebileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim LAYN ile keyifli vakit geçirebiliyorsunuz.

Birbirinden zevkli bölümlerin üstesinden gelebileceğiniz eşsiz bir mobil bulmaca oyunu olan LAYN ile elinizi kaldırmadan noktaları birleştirebiliyorsunuz. Eşsiz şekilller ortaya çıkarabileceğiniz oyunda boş zamanlarınızı iyi bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Zorlu bölümleri ve harika atmosferiyle dikkat çeken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Zekanızı son derece iyi bir şekilde kullanmanız gereken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Hamlelerinizi iyi bir şekilde yapmanız gereken oyunda aynı çizgi üzerinden geçmeden ilerlemeniz gerekiyor. Tüm noktaları birleştirdiğinizde bölümü tamamlayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. IQ seviyenizi de geliştirebileceğiniz LAYN oyununu sakın kaçırmayın.

LAYN oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.