Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan oyun severlere hizmet veren ve ücretsiz olarak sunulan Lazy Rider, basit bir düzeneğe sahip arabayla macera dolu bir yolculuğa çıkarak zorlu parkurlarda yarışacağınız eğlenceli bir oyundur.

Sade ve göz yormayan grafikleri ile zorlanmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, iki tekerlekli ahşap bir arabayı kontrol ederek çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış uzun parkurlarda yarışmak ve arabanın üzerindeki insanın yere düşmemesi için mücadele etmektir.

Rampalardan, dağlık alanlardan, çukur yollardan, köprülerden ve daha onlarca zorlu koşula sahip zeminden dikkatlice geçerek arabanın devrilmeden hedefe ulaşmasını sağlamalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz. İlerleyen bölümlerde yeni arabaların ve karakterlerin kilidini açarak yarışları daha eğlenceli bir hale getirebilir ve maceraya doyabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Yarış oyunları kategorisinde yerini alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Lazy Rider, eğlenceli bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.