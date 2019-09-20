Leaf Blower 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bağımlılık yapıcı bir mobil beceri oyunu olan Leaf Blower 3D, zorlu bölümleri tamamlanız gereken bir oyundur. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken renkli küpleri aşağı atmak. Vakit geçirmek için tercih edebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak nitelendirebileceğim Leaf Blower 3D, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Leaf Blower 3D sizleri bekliyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız engellere dikkat etmek. Reflekslerinizi de sınayabileceğiniz Leaf Blower 3D oyununu kaçırmayın.

Leaf Blower 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.