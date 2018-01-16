League of Angels: Paradise Land, web tarayıcı ve mobil platformda en çok oynanan MOBA oyunlarından League of Angels’ın yeni oyunu. Ödüllü serinin yeni oyununda melekleri de yanımıza alarak savaşıyoruz. Kıyamet habercilerini durdurmak için görevlendirilen Omega adında bir reliğin yerine geçiyoruz.

Dünyanın sonunu getirecek güçleri engellemek için savaştığımız oyun, MOBA elementlerine, Rogue benzeri oyun çifte kaynak savaş sahnelerine sahip destansı rol yapma oyunu tarzına sahip. Dinamik sahne geçişleri, eski GTA 5 sanat yönetmeninin dokunduğu grafikleri, muhteşem üç boyutlu grafikleriyle dikkat çeken yapan yapımda kontrolümüzdeki kahramanları yetiştirme, geliştirme, güçlendirme, kutsama şansına sahibiz.

Oyunda dört farklı oynanış sunan mod karşımıza çıkmakta. Rogue benzeri oynanışın hakim olduğu Onur Denemeleri modunda zindanları keşfediyoruz. Destansı boss’larla da karşılaştığımız Labirent modunda karanlıklara gömülüp gizli hazineleri ortaya çıkarıyoruz. Arena modu, farklı ülkelerdeki oyuncuları karşı karşıya getirirken, Lonca modunda yüzlerce oyuncu ortak gaye için güçlerini birleştiriyor.