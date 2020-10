League of Legends Mobile Android (APK) ardından iOS (iPhone / iPad) cihazlar için indirilmeye hazır. Google Play’de Android telefon kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaşan League of Legends mobil oyunu League of Legends: Wild Rift adıyla platformda yerini alıyor. iPhone telefonunuzda veya iPad tabletinizde League of Legends (LoL) oynamak istiyorsanız indireceğiniz oyun League of Legends Wild Rift. LoL Wild Rift, telefonda League of Legends oynamak isteyen oyuncular için özel olarak hazırlanmış bir oyun. League of Legends Mobil App Store’da da ücretsiz indirilebilir.

LoL (League of Legends) PC oyununun mobil sürümü League of Legends Wild Rift adıyla karşımıza çıkıyor. Google Play’in ardından App Store’da çıkış yapan oyun, resmi LoL mobil oyunu. Riot Games’in popüler MOBA oyunununun mobil versiyonu PC versiyonundan farksız. LoL PC oyununun yüksek tempolu PvP aksiyonu ve stratejisini mobil cihazlara taşıyan yapım, ücretsiz olarak indirilebiliyor ve Türkçe olarak oynanabiliyor.

League of Legends’ın 5’e 5 MOBA deneyimini mobil cihazlar için yeniden tasarlanmış hali olan League of Legends (LoL) Wild Rift’te oyuncular beceri ve strateji güçlerini açığa çıkartıyor. Akıcı kontroller ve hızlı karşılaşmalar sayesinde arkadaşlarıyla takım kurabiliyor, şampiyonlarını seçebiliyor ve hava hareketlerle rakiplerini alt ediyorlar. League of Legends Mobile oyununda sizi neler mi bekliyor?

Becerilerinizi sergileyin: Dinamik şampiyonlar ve sürekli değişen stratejilerle Vadi'de efsane olun. Her oyun kusursuz bir yetenek atışı isabet ettirmek, çılgın bir takım savaşıyla gidişatı değiştirmek veya beşte beş yapmak için harika bir fırsat.

Rekabete arkadaşlarınızla katılın: Bu mobil MOBA'da başarılı olmak için takım çalışması şart. İki, üç ya da beş kişiden oluşan ekibinizle sıraya girin ve rakiplerin merkezlerini bir bir yıkarak zirveye ulaşın.

Şampiyonunuzu seçin: Devasa bir kılıçla rekabete hükmet, haritanın öbür ucundan attığın buzdan okla hedeflerini dondur veya rakiplerini kışkırtarak tuzağa düşürün. Efsaneniz ne olursa olsun, size uygun bir şampiyon var.

Adil ve Ücretsiz: Hem beceri düzeyi hem de grup boyutu açısından dengeli karşılaşmalarda mücadele edin. Wild Rift'te tüm şampiyonlar ücretsizce açılabilir ve oyun süresi ya da güç için hiçbir ödeme gerekmez. Hem de hiçbir zaman.

League of Legends Mobile ne zaman çıkıyor? League of Legends Mobile çıkış tarihi ne zaman? League of Legends Mobile ne zaman gelecek? Şu anda League of Legends Mobil oyunu League of Legends Wild Rift, iOS (iPhone/iPad) kullanıcıları için App Store Android kullanıcıları için Google Play’de beta olarak indirilmeye açıldı. League of Legends’ın mobil versiyonu 27/28 Ekim’de açık beta sürecine girecek. LoL Mobil oyunun 2020 Aralık ayında Türkiye’de çıkış yapması bekleniyor. League of Legends mobil oyunu herkesden önce oynamaya başlamak için hemen şimdi yukarıdaki Leauge of Legends Mobile İndir butonuna dokunun.