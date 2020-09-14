LegendArya, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Karşınıza çıkan kötü adamları ve zombileri vurarak ilerleyebileceğiniz son derece keyifli bir mobil oyun olan LegendArya oyununda eşsiz bir deneyim yaşıyorsunuz. Keyifli oyun deneyimi sunan LegendArya, aynı zamanda farklı silahlar kullanma olanağı da tanıyor. Hayatta kalmak için mücadele edip önünüze çıkan her şeyi vurarak ilerleyebileceğiniz bir oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız LegendArya mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Bu tarz oyunlar oynamayı seviyorsanız boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabilirsiniz.

LegendArya oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.