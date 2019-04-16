LegFish, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil oyundur.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil oyun olan LegFish, zevkli zaman geçirebileceğinizi düşündüğüm bir oyundur. Hem eğlenceli vakit geçirebileceğiniz hemde reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda yeteneklerinizi geliştirerek daha fazla puan almak için mücadele ediyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken LegFish, sizleri bekliyor. Oyunda farklı dans figürlerini yapıyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Farklı dansların kilitlerini açabileceğiniz oyunda renkli görseller yer alıyor. LegFish sizleri bekliyor.

LegFish oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.