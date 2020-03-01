Etkileyici tasarımlara ve ölümcül saldırı özelliklerine sahip onlarca savaş kahramanı arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinizle nefes kesen stratejik savaşlara katılacağınız ve ganimet toplayarak geniş bir koleksiyon oluşturacağınız Legion War, strateji oyunları arasında kendisine yer bulan kaliteli bir oyundur.

Sürükleyici savaş senaryoları ve dünyanın her yerinden karşılaşabileceğiniz güçlü rakipleri ile sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız bu oyunda yapmanız gereken, farklı özellikler ve silahlarla donatılmış yüzlerce savaşçıdan yararlanarak dev bir koleksiyon oluşturmak ve rakiplerinizin hamlelerine uygun kartları sürerek savaşlardan galip ayrılmaktır.

Kazandığınız her savaştan sonra yeni bir savaşçı kartının kilidini açabilir ve seviye atlayarak karakterlerinizin özelliklerini geliştirebilirsiniz.

Oyunda farklı saldırı ve savunma mekanizmalarıyla donatılan yüzlerce savaşçı karakter yer almaktadır. Ayrıca ilerleyen seviyelerde erişebileceğiniz birçok yeni kart ve savaş taktiği bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve keyifle oynayacağınız Legion War, oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından sevilerek oynanan ve nefes kesen strateji savaşlarına yer verilen kaliteli bir yapımdır.