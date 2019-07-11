Lensa Photo Editor, selfielerinizi hayal edemeyeceğiniz kadar daha iyi görünmesini sağlayan harika bir fotoğraf uygulaması. Geleneksel filtreler ve fotoğraf düzenleme araçlarını unutun. Hareket halindeyken selfie fotoğrafınızı mükemmelleştirmek için kullanabileceğiniz en basit ve pratik mobil uygulama. Prisma’nın yapımcıları tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulamasını denemenizi isterim.

Mobil fotoğraf düzenleme - filtre uygulamaları arasında oldukça popüler olan Prisma’nın geliştiricilerinin yeni uygulaması Lensa Photo Editor, arka planı bulanıklaştırma ve rötuş konusunda oldukça yetenekli. Yüzdeki tüm kusurları (sivilce, çil, çarpma izi, çizgi vs.) kapatma, cildin pürüzsüz ve mükemmel görünmesini sağlama, göz torbalarını yok etme, gözleri ortaya çıkarma, kaşları kalınlaştırma, dudakları dolgunlaştırma gibi işlemleri basit tek dokunuşlu araçlar ve kaydırıcılarla yapabiliyorsunuz. Dilerseniz tüm düzenlemeler sizin yerinize yapılıyor. Otomatik Ayar seçeneği, fotoğrafı düzenleyecek vaktiniz olmadığında, hemen paylaşmanız gereken anlarda yardımınıza koşuyor. Pozlama, renk yoğunluğu, keskinlik, doygunluk, sıcaklık, renk tonları gibi fotoğraf düzenleme uygulamalarının olmazsa olmazları elbette mevcut.

Lensa Photo Editor Özellikleri