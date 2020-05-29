Interactive Moolt DTv’nin mobil macera oyunu olarak Leo and Tig milyonlarca oyuncuya ulaşmaya devam ediyor.

Dünyanın farklı noktalarından 1 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başaran başarılı yapım ile gizemli ve bir o kadar da sürükleyici bir ormanı deneyimlemeye çalışacağız.

Keşfetmeye bağlı olarak ilerlemeye çalışacağımız yapım içerisinde oyuncular keyifli zaman geçirebilecek, büyülü bir dünyada ilerlemeye çalışacaklar. Sevimli tavşan Willy eşliğinde büyülü ormanda ilerlemeye çalışacağımız yapım da farklı karakterler de yer alacak.

Oyuncular bu karakterler ile sık sık etkileşime girerek yapım içerisinde ilerlemeye çalışacaklar.

Farklı zorlukların, becerilerin, içeriklerin ve hayvanların yer aldığı oyun günümüze kadar 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yaptı. Oyun incelemelerde de beklentileri karşılamayı başardı.