Let Me Out, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak ön plana çıkan Let Me Out oyununda bölümleri geçmek için mücadele ediyorsunuz. Renkli görsellerin ve zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda zorlu bulmacaları çözerek ilerlemelisiniz. Arabalara yön göstermeniz gereken oyunda çıkış yolunu bulmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Let Me Out oyununda işiniz bir hayli zor.

Düşünerek hamleler yapmanız gereken oyunda bölümleri geçerek farklı arabaları da kontrol edebiliyorsunuz.

Let Me Out oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.