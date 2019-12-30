Onlarca araba arasından dilediğinizi seçerek parkurdaki tüm araçları etkisiz hale getirmek için mücadele edeceğiniz ve bitiş çizgisine tek başınıza ulaşmak için çaba göstereceğiniz Lethal Race, mobil platformda yarış oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Eşsiz tasarımlara sahip yarış arabaları ve zorlu parkurları ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, engebeli yollardan ve dağlık alanlardan oluşan uçsuz bucaksız yarış pistlerinde mücadele ederek rakiplerinizi geride bırakmak ve birinciliği alarak yeni araçların kilidini açmaktır.

Etrafınızda tek bir araç kalmayana kadar yarışı sürdürmeli ve parkuru tamamlayarak seviye atlamalısınız. Bu sayede farklı otomobiller satın alabilir ve yarışlarda daha güçlü bir profil çizebilirsiniz. Kamyon, kamyonet, tır, cip, taksi ve traktör gibi onlarca araçtan dilediğinizi seçerek yarışa başlayabilir ve maceraya atılabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından tercih edilen Lethal Race, sıkılmanda oynayacağınız sürükleyici bir yarış oyunu olarak öne çıkmaktadır.