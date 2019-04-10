Mobil platformun ünlü isimleri arasında yer alan ve birbirinden farklı oyunların sahibi olan G5 Entertainment Letters From Nowhere: Bir Gizli Nesne Gizemi’ni oyuncular ile buluşturdu.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Letters From Nowhere: Bir Gizli Nesne Gizemi günümüzde Android, İOS ve Windowsphone platformlarında tamamen ücretsiz olarak oynanıyor. Zengin atmosferi ve kaliteli grafikleri ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım, cadıların işgalini durdurmaya çalışacağız.

3.000’den fazla yürek hoplatıcı görevin yer aldığı oyunda 13 farklı küçük oyun türü de oyuncuları bekliyor olacak. 52 farklı ürkütücü nesneyi araştıracağımız oyunda zalimlere karşı şehrimizi korumaya çalışacağız. Cadılar birbirinden farklı büyüler ile şehri ele geçirmeye çalışırken bizde onları durdurmak için mücadele edeceğiz.

İyi oyunlar dileriz.