Piksel grafiklere sahip olan Life is a Game günümüzde iki farklı mobil platformda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Hem Android hem de İOS platformu için yayınlanan Life is a Game bir mobil simülasyon oyunudur. Piksel grafiklerin yer aldığı yapımda oyuncuları oldukça eğlenceli bir atmosfer bekliyor olacak. Oyuncular bebek olarak başladıkları yapımda yetişkin bir birey devam edecek, oyunlar oynayacak, işe girecek ve evlenerek hayata karışacaklar.

Koşarak ilerleyeceğimiz yapımda bizden istenilen görevleri başarmaya çalışacağız. Ücretsiz olarak mobil platformda yayınlanan yapım Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

Kısa sürede milyonlarca oyuncu tarafından beğenilerek oynanmaya başlanan yapım, her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor.