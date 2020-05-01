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Life on Earth 1.1.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Simülasyon
  4. Life on Earth - iOS İçin Simülasyon Oyunudur

Life on Earth

1.1.1
ios
Life on Earth
ÜCRETSİZ
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Milyon yıl önce yaşamış olan canlıları araştıracağız.

Life on Earth Ekran Görüntüleri - 1
Life on Earth Ekran Görüntüleri - 2
Life on Earth Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

DoMobile Game tarafından geliştirilen ve mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan Life on Earth şu sıralar 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Dünyanın üzerinde yaşayan canlıların evrimleşmesini ve yok olmasını konu alan yapım da milyon yıl önce yaşamış olan çağ dışı canlılar hakkında bilgiler elde edecek, gelişmiş dünya hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz.

Fantastik bir yapıya sahip olan oyun içerisinde adeta bir araştırmacı olarak rol alacak, Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak oyunu deneyimleyebileceğiz.

Çok sayıda eski canlı bilgisi içeren yapım da onların yaşam tarzlarını, davranışlarını ve genel yapılarını inceleme fırsatı elde edeceğiz.

Play Store üzerinde 5 üzerinden 4.3 gibi bir inceleme puanı ile değerlendirilen oyun kitlesini artırmaya devam ediyor.

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