LifeAfter: Night falls, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunudur.

Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle ön plana çıkan LifeAfter: Night falls, korkutucu sahneleriyle de içinizi ürpertebilecek cinsten bir oyun diyebilirim. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir keyifle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Gelişmiş mekanikleriyle de ön plana çıkan oyunda kendinize ev, silah ve yemek yapabiliyorsunuz. Kendine ait craft sistemine sahip olan oyunda geniş bir içerik havuzu yer alıyor. Düşünerek ilerlemeniz gereken oyunda her hamlenizin önemi büyük. Ayrıca oyunda her türlü detay düşünülmüş durumda. İnsanlık ırkının devam etmesi için mücadele ettiğiniz LifeAfter: Night falls oyununu sakın kaçırmayın. Ayrıca arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

LifeAfter: Night falls oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.