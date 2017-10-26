Çocuklarının her anını kaydederek güzel birer hatıra oluşturmak isteyen ebeveynlerin seveceğini düşündüğüm Lifecake uygulaması oldukça başarılı işler çıkarıyor.

iOS işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz Lifecake uygulaması, 2015 yılında Japon teknoloji devi Canon tarafından satın alınmıştı. Yeni doğan çocuklarınızın doğduğu günden itibaren çeşitli zamanlarda fotoğraflarını çekerek albümler oluşturabileceğiniz uygulamada, her yaşa özel bir zaman tüneli oluşturabiliyorsunuz. Oldukça sade bir arayüze sahip olan ve her yaştan kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği Lifecake uygulamasının reklamsız olduğunu da belirtmekte fayda var.

Çocuklarınızın fotoğraflarını ve videolarını tek bir platformda toplayarak ilerleyen zamanlarda hoş bir hatıra oluşturabilmenize olanak tanıyan Lifecake uygulamasında, fotoğraflarınızın ve videolarınızın orijinal çözünürlüklerini bozmadan kaydedebiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Fotoğraflarınızın elinizde olmasını istiyorsanız, uygulama içi baskı mağazası sayesinde yüksek kaliteli baskı siparişi de verebilirsiniz.

Fotoğraflarınızı telefonunuzdan ve bilgisayarınızdan yükleyebileceğiniz ve buna ek olarak sosyal medya ve bulut depolama hesaplarınızdan da fotoğraf yükleyebileceğiniz Lifecake uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.