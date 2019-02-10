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Lifty 1.1.5 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Lifty - İOS İçin Klasik Oyunudur

Lifty

1.1.5
ios
Lifty
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Yolcuları gitmek istedikleri yerlere götüreceğiz.

Major Frank imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Lifty eğlence dolu yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

 Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oynanabilen yapımda oyuncular asansör ile yolcuları gitmek istedikleri yerlere götürecekler. Eğlenceli atmosferi ve renkli içerikleri ile oyunculara keyifli zaman geçirekler.

Kulenin üst katlarına doğru çıkacağımız oyunda asansörümüzün belirli bir kapasitesi yer alacak. Oyuncular kendilerine verilen görevleri başararak yeni içeriklerin ve asansörlerin kilidini açabilecekler. Yapımda yolcuları kendi renklerindeki katlara götürecek ve görevi başaracağız. Farklı asansör seçenekleri ile oyuncular yeni içerikler ile de karşılaşacaklar.

Farklı seviyelerde yolcuların yer aldığı mobil klasik oyununda jetonlar toplayacak ve asansörümüzün kapasitesini artıracağız.

İyi oyunlar dileriz.

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