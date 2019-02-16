Crazy Labs by TabTale tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Light-It Up bir arcade oyunudur.

Orta dereceli grafiklere ve zengin bir içeriğe sahip olan Light-It Up ile bir çöp adamı yöneteceğiz. Oyuncular bu çöp adam ile oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar. Neon ışıklı nesneler üzerinde zıplayarak ilerlemeye çalışacağımız oyunda sonu gelmeyen bir deneyim bizleri bekliyor olacak.

Farklı karakter modellemelerine sahip olan çöp adamlar arasından seçimler yapabileceğimiz oyunda tek bir parmak hareketi ile karakterimizi yönlendirecek ve zıplayarak ilerlemeye çalışacağız. İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, Google Play’de de 4.6 gibi bir skor puanına sahip olarak boy gösteriyor.

İyi oyunlar dileriz.