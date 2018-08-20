Light Up - Escape, ışık saçan karakterleri kontrol ettiğiniz iki boyutlu platform oyunu. Neon stil grafiklere sahip arcade oyunda yolunuzu aydınlatarak puan almaya çalışıyorsunuz. Peşinizden gelen karanlığa takıldığınız an oyun sonlanıyor. Reflekslerden ziyade becerinin önem kazandığı eğlence dozu yüksek bir mobil oyun karşımızda. iOS tarafında da ücretsiz ve 100MB altı boyutuyla dikkat çekici.

Zıplamaya dayalı platform oyunlarını sevenleri kendisine çeken Light Up - Escape’de yolu aydınlatarak ilerliyorsunuz. Sizi kovalayan karanlığa yakalanmadan mümkün olduğunca yukarı çıkmaya uğraşıyorsunuz. Platformlara zıplamak kolay lakin tam üzerlerine konmak hassas dokunuş gerektiriyor. Rüzgar gibi unsurları hesaba katmanız gerekiyor. Geride bıraktığınız platforma düşerseniz ikinci bir deneme şansı veriliyor lakin boşluğa düşerseniz oyuna sil baştan başlıyorsunuz.

Light Up - Escape Özellikleri: