Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları karşı karşıya getiren LightSlinger Heroes ücretsiz bir rol oyunudur.

Mobil platforma yönelik geliştirdiği oyunlar ile adını duyurmaya devam eden Skyborne Games Inc yeni oyununu oyunculara sundu.

İki fakrlı mobil platformda ücretsiz olarak boy gösteren ve şu sıralar hızla yükselişe geçen LightSlinger Heroes gerçek zamanlı olarak dünyanın çeşitli yerlerinden oyuncuları karşı karşıya getiriyor. Gerçek zamanlı olarak PvP maçları yapacağımız oyunda birbirinden farklı çok sayıda karakter yer alacak. Oyuncular bu karakterler arasından seçimler yaparak takımlarını oluşturacak ve gerçek zamanlı olarak savaşlara dahil olabilecekler. Rengarenk içerikleri ile beğenileri toplayan oyun dünyaca ünlü oyunculara da ev sahipliği yapıyor.

Google Play’de 4.6 gibi bir skor puanına sahip olan oyun ülkemiz oyuncuları tarafından da oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.