Likee, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve gelişmiş özellikleriyle ön plana çıkan bir video düzenleme ve efekt uygulamasıdır.

Video düzenleme ve efekt ekleme işlerini yapmayı seviyorsanız eğer büyük bir beğeniyle kullanabileceğinizi düşündüğüm Likee uygualması pek çok işinizi halletmenize olanak sağlıyor. Renkli fotoğraflar ve hoş animasyonlarla videolarınızı süsleyip harika işler ortaya çıkarabileceğiniz uygulamada oluşturduğunuz içerikleri dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı şekilden şekile sokabileceğiniz uygulama ile eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ufak dokunuşlarla harikalar yaratabileceğiniz uygulamada oldukça basit bir kullanım yer alıyor. Bu tarz bir uygulama arayışınız varsa mutlaka denemeniz gereken bir uygulama diyebilirim.

Likee uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.