Line Brown Stories

LINE karakterleriyle birlikte olmaya hazır mısın? Destansı bir hikaye ile yeni ve ayrıca kolay oynanabilir strateji savaş RPG eğlencesi burada! Brown ve arkadaşlarıyla bir maceraya çık.

LINE arkadaşlarınızla oyunun tadını çıkarma zamanı: Solo ya da arkadaşlarınızla birlikte zorlu savaşlara dahil olun. Düşmanlarla savaşmak veya ittifak için takım olun. Onların hikayesi yeni dünyayla birlikte ortaya çıkıyor.

Maceraları onları nereye götürecek, gerçek kahramanlar haline gelebilecekler mi? Tüm bunların cevapları ve daha fazla eğlence için hemen indirin, arkadaşlarınızla savaşa başlayın.