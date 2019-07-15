Line Color, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olan Line Color, engelleri geçerek puanlar kazanabileceğiniz bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda sürükleyici bir etki yer alıyor. Yepyeni bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli görselleriyle de dikatimizi çeken oyunda birbirinden zorlu onlarca bölüm yer alıyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı karakterlerin kilitlerini de açarak daha renkli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda rekflekslerinizi sınamalısınız.

Line Color oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebirsiniz.