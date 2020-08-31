Line Paint!, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Line Paint! oyununda çizimler yaparak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Zorlu bölümleri tamamlamaya çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz Line Paint! oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Desenleri çizerek ve eşleştirerek ilerlemeniz gereken oyunda keyifli bir oyun deneyimi yer alıyor diyebilirim.

Line Paint! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.