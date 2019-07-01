Mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlere sunulan Line Puzzle: Pipe Art, rengarenk noktaları uç uca getirerek eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz ve zihninizi geliştirebileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bulmaca tahtası üzerinde yer alan farklı renklere sahip 2’li noktaları uç uca birleştirerek puan toplamak ve bulmacayı tamamlayarak seviye atlamaktır. Aynı renge sahip iki noktayı birleştirmek için birinin ucundan tutarak çizgi çekmeli ve bu çektiğiniz çizginin ucunu diğer noktaya birleştirmelisiniz. Bu şekilde bütün noktaları birleştirmeli ve yolunuza devam etmelisiniz. Çizgilerin birbirleriyle kesişmemesi gerekmektedir. Bu nedenle her noktanın gidiş yolu farklı olmalıdır.

Oyunda birbirinden zor ve karmaşık yüzlerce farklı bulmaca yer almaktadır. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve daha birçok farklı renkten oluşan noktaları uç uca getirerek bulmacaları tamamlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Line Puzzle: Pipe Art, ücretsiz oyunlar arasında yer alan eğitici bir oyundur.