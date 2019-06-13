Lingusta Metodu, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir eğitim bir uygulamasıdır.

İngilizce eğitim programı satın alan müşterileri için özel olarak geliştirilen bir uygulama olma özelliği taşıyan Lingusta Metodu, kolay kullanımı ve kullanışlı arayüzüyle dikkat çekiyor. 99 günlük eğitim programını akıcı bir şekilde takip edebileceğiniz uygulamada programınızı takip edebiliyorsunuz. Konuşma ve okuma derslerini bünyesinde barındıran uygulamada üç aşamalı eğitim metodu uygulanıyor. Kolay bir kullanıma da sahip olan Lingusta Metodu uygulaması, kullanıcılarına bir hayli fazla kolaylık sağlıyor. Eğer eğitim programını kullanıyorsanız mobil uygulamayı mutlaka deneyimlemelisiniz.

Lingusta Metodu uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.