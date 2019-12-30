1 milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren Link Two, onlarca yiyeceğin yer aldığı eşleştirme bloklarını uygun şekillerde bir araya getirerek zorlu bulmacalar çözeceğiniz ve zihninizi canlandıracağınız eğlenceli bir oyundur.

Özellikle görsel hafızayı kuvvetlendiren ve sürükleyici özelliğe sahip olan bu oyunda yapmanız gereken, yaş pasta, kek, tart, dondurma, meyve suyu, kahve, börek ve daha onlarca gıda ürününün yer aldığı bulmaca tahtasında eşleştirmeler yaparak aynı ürünleri bir araya getirmek ve puan toplayarak seviye atlamaktır.

Bulmaca tahtasındaki tüm yiyecekleri çeşitli yollardan birbirinde bağlayarak yok etmeli ve eşleştirmeyi tamamlayarak sonraki seviyelerin kilidini açmalısınız.

Aynı iki ürünü eşleştirmek için açık yollardan bağlantı kurmalı ve ürünleri eksilterek devam etmelisiniz. Toplamda 1700 zorlu eşleştirme bölümünde mücadele ederek zihin açıcı bulmacalar çözebilir ve görsel hafızanızı geliştirebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız Link Two, mobil platformda masa oyunları kategorisinde kendisine yer bulan kaliteli bir yapım olarak ön plana çıkmaktadır.