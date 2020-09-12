lit it oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Ampulü yakmalısın. Sana verilen bu önemli görevin üstesinden gelmeye çalış. Kıvılcımı yolla ve 3 ampulü de yak. Önemli olan doğru stratejiyi kurarak hepsini aynı anda yakabilmek. Bunu yapabilecek yeteneğe sahip misin?

Oluşturacağın açı çok önemli. Tüm ampullere değecek şekilde ayarladığında hiçbir sorun çıkmaz. Fakat birini veya ikisini eksik yakarsan yıldızın azalacaktır. Daha fazla yıldız toplamak istiyorsan en iyi şekilde üstesinden gelmelisin. Bu yıldızlar sana birincilik getirebilir.

Bu benzersiz deneyimde çok eğlenceğine eminim. Daha önce deneyimlemediğin şeyler görebilirsin. Birkaç bölümden sonra ustalaşacaksın. Pratik oynanış şekli ve sınırsız maceraları ile oyunseverlerin oldukça beğenisini kazanıyor. Hatta elinizden bırakmak istemeyeceğiniz bir oyuna dönüşüyor. Sizler de bu oyunun bir parçası olmak istiyorsanız oyunu mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.