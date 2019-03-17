Mobil oyunlar arasında aksiyon kategorisinde kendisine yer bulan ve 50 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan Little Big Snake, zorlu parkurlarda çeşitli yaratıklarla mücadele edeceğiniz macera dolu bir oyundur.

Keyif verici müzikleri ve kaliteli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, onlarca farklı yılan karakteri arasından istediğinizi seçmek ve karşınıza çıkan tüm yaratıkları yemektir. Parkurlarda bulunan böcek ve benzeri yaratıkları yiyerek yılanınızı geliştirmeli ve devasa bir yılana sahip olmalısınız. Bu sayede diğer yılanlara kafa tutabilir ve seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Çevrimiçi özelliği ile dünyanın dört bir yanından farklı oyuncularla oynayabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Parkurlarda yer alan böcek, 3 gözlü canavar, kırkayak ve daha birçok farklı yaratığı yiyerek yolunuza devam etmelisiniz. Etraftaki yılanlara çarpmadan parkuru tamamlamalı ve görevleri başarıyla yerine getirmelisiniz.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsi olarak ulaşabileceğiniz Little Big Snake, aksiyona doyabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.