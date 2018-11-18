Llimoo Pole Fighter, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil arcade oyunu olarak dikkat çekiyor. Nefes kesen sahneleriyle ön plana çıkan oyunda rakiplerinizle kıyasıya dövüşüyor ve galip gelmek için mücadele ediyorsunuz. Becerilerinizi sonuna kadar sınayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda nostaljik bir atmosfer yer alıyor. Farklı karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda harika zaman geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Llimoo Pole Fighter mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Hem eğlenceli hemde zorlu bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda mizahi öğeler de yer alıyor. Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Llimoo Pole Fighter, sizleri bekliyor.

Llimoo Pole Fighter oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.