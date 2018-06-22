КLM: Kelime Oyunu, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil kelime oyunudur. Kelime dağarcığınızı geliştirebileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve kelimeleri açığa çıkarmalısınız.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil kelime oyunu olarak karşımıza çıkan KLM, arkadaşlarınızda meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Son derece dikkatli bir şekilde oynamanız gereken oyunda tek yapmanız gereken ekranın alt kısmında kayan harfleri yakalayarak farklı kelimeler oluşturmak ve puanlar toplamak. En uzun kelimeyi oluşturarak daha fazla puan kazanabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Bir takım jokerleri de kullanabileceğiniz oyunda sınırlı süre içerisinde en fazla sayıda kelimeyi bulmanız gerekiyor. Eğer kelimelerle aranız iyiyse mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Kaliteli görselleri ve kolay oynanışıyla КLM: Kelime Oyunu sizleri bekliyor.

КLM: Kelime Oyunu oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.