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İndir 333.00 MB
Log Thrower 1.2.4 (ios)
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  4. Log Thrower - iOS için Arcade Oyunu

Log Thrower

1.2.4
ios
Log Thrower
ÜCRETSİZ
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kullanıcı

Zorlu bir arcade oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Log Thrower, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir arcade oyunu olan Log Thrower oyununda zorlu bölümleri tamamlıyorsunuz. En yüksek puana ulaşmak için mücadele ettiğiniz oyunda keskin mermiler yaparak ilerliyorsunuz. Renkli görselleri ve eğlenceli atmosferiyle dikkat çeken Log Thrower oyununda önünüze çıkan her şeyi yok ediyorsunuz. Hedefler tam ortadan vurarak daha fazla puanlar kazanabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunda eşsiz bir oyun deneyimi yer almakta. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Log Thrower sizleri bekliyor.

Log Thrower oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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