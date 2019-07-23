Android ve İOS platformunda oynanabilen Logis Tycoon Evolution ile dünya çapında bir kargo şirketi olmaya çalışacağız.

Günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapımda oyuncular bir kargo şirketi kuracak ve dünya çapında ürünleri gönderilecek adreslere zamanında ulaştırmaya çalışacaklar. Bazen deniz yolu ile, bazen kara yolu ile bazen de hava yolu ile göndereceğimiz kargolar için oyun içerisinde seviye sistemi de yer alacak.

Oyuncular kara yolu için kamyonları, deniz yolu için gemileri ve hava yolu için de uçakları yükselterek daha hızlı ve daha çok paket alabilmelerini sağlayabilecekler. Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan yapımda oyuncular zengin bir içerik yapısı ile karşılaşacaklar.

Oyun tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.