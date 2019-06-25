Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz Loud House: Ultimate Treehouse, bir ağaç ev inşa ederek içini dilediğiniz gibi tasarlayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, büyük bir ağacın üzerine kendi tasarlayacağınız güzel bir ağaç ev inşa etmek ve evin içerisine farklı eşyalar yerleştirerek eğlenceli bir mekan haline getirmektir. Ağaç evinizin kapılarından tutun pencerelerine kadar her şeyi siz tasarlayacak ve dilediğiniz eşyaları kullanacaksınız. Tasarlayacağınız ağaç eviniz ile aksiyon ve macera dolu bir serüven sizleri bekliyor.

Oyunda ağaç evi inşa ederken yardım alabileceğiniz onlarca farklı arkadaş figürü bulunmaktadır. Ayrıca evin içini güzelleştirmek için faydalanabileceğiniz koltuk, masa, sandalye, televizyon, perde ve daha onlarca eşya yer almaktadır.

Mobil platformda aksiyon ve macera oyunları kategorisinde kendisine yer bulan Loud House: Ultimate Treehouse, ücretsiz olarak erişebileceğiniz sürükleyici bir oyundur.