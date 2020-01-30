Love Balls oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Birbirini seven iki topun kavuşmasını ister misin? Onların kavuşmasını sağlamak sadece senin ellerinde. Topların kaderini belirleyecek olan yolu doğru çizersen aşıkları kavuşturmuş olacaksın. Onlarla birlikte sen de mutlu olacaksın.

Sizin hayal gücünüzü ve stratejinizi geliştirecek olan oyunda çok sevimli iki aşık sizi bekliyor. Size verilen kalemle ikisinin birleşmesini sağlayacak bir çizgi çiz. Farklı temalardan istediğini seç ve oyunu dilediğince şekillendir. Basit bölümler olduğu gibi sizi zorlayacak bölümlerle de karşılaşacaksınız. Büyüleyici atmosferi sayesinde ekranlara kilitlenerek bağımlısı olacaksınız.

Arkadaşlarınızla paylaşarak daha yüksek puanlar alabilirsiniz. Bu oyunun keyfini çıkarmak ve eğlenceye doymak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Oyunu hemen indirip oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.