Love Nikki, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu ve eğlenceli bir oynanışa sahip olan oyunda geniş bir hikayenin içerisine giriyorsunuz. Eşsiz bir deneyim sunan oyunda onbinlerce kıyafet ile karakterinizi özelleştirebiliyorsunuz. Farklı tasarımlara da bürünebileceğiniz oyunda büyülü bir hikaye yer alıyor. Sürükleyiciliğyle de ön plana çıkan oyunda zorlu görevleri tamamlamanız gerekiyor. Her gün farklı türde ve zorlukta görevleri tamamlamanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Love Nikki sizleri bekliyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Farklı oyun içi etkinliklere de katılabileceğiniz oyunda rengarenk bir oyun atmosferi yer alıyor. Basit oynanışı ve büyüleyici etkisiyle dikkat çeken Love Nikki, sizleri bekliyor.

Love Nikki oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.