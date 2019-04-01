Love Rush, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil oyun olan Love Rush, reflekslerinizi sınayarak ilerleyebileceğiniz harika bir oyundur. Engellerin üstesinden gelebileceğiniz oyunda kolay kontroller ve sürükleyici bir etki yer alıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda heyecan verici bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Engellerin üstesinden gelip bölümleri geçmeye çalıştığınız oyunda işiniz bir hayli zor. Kolay kontrolleri ve sürükleyici etkisiyle ön plana çıkan oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Love Rush sizleri bekliyor.

Love Rush oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.