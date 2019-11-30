Mobil platformda masa oyunları kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Ludo All Star, 4 farklı renkten oluşan piyonlar aracılığıyla bir platformda ilerleyerek hedefe ulaşmak için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve eğlendirici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, zar atarak platformdaki kutucuklarda ilerlemek ve belirlenen noktaya ulaşarak birinci olmaktır. 4 ayrı renge sahip piyonlardan dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilirsiniz.

Oyuna başlamadan önce herkes zar atar ve en yüksek atan oyuna ilk önce başlar. Hedefe ilk ulaşan olmak için attığınız zarların yüksek sayılardan oluşması gerekmektedir. Bu sayede birinci olabilir ve puan toplayabilirsiniz.

Oyunu online olarak da oynayabilir ve dünyanın her tarafından farklı oyuncularla karşılaşabilirsiniz. Canlı sohbeti kullanarak oyun esnasında oyuncularla konuşabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Hem Android hem de iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Ludo All Star, uzun yıllardır eskimeyen eğlenceli bir aile oyunu olarak öne çıkıyor.