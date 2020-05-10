Ludo King oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir masa oyunudur.

Çocukluğunuzda keyifle oynadığınız kızma birader oyunu şimdi tablet ve telefonlarınızda. Oynarken eski güzel zamanlarınızı hatırlayacağınız ve keyifle oynayacağınız bir masa oyunudur. Rakiplerinizi ister ailenizden birileri ister arkadaş grubunuzdan birileri yapabilirsiniz. Hatta Dünya çapında bu oyunu oynayanlarla bile rakip olabilirsiniz. Oyunu daha zevkli hale getirecek diğer bir özellik ise eş zamanlı olarak sohbet edebilmeniz. Oyun anındaki tepkilerinizi rakibinize bildirerek aynı ortamda oynanıyormuş hissi yaratabilirsiniz.

Yapmanız gerekenler ise çok basit. Size verilen 4 jetonu yolunuzu takip ederek bitiş çizgisine ulaştırabilmek. Siz bitiş çizgisine ulaşmaya çalışırken rakiplerinizde sizi engellemek için yolunuzu kesebilir ya da sizi oyun dışı bırakabilir. Oyunu daha eğlenceli hale getiren de mutlaka bu rekabet havasıdır. Ayrıca klasik kızma birader oyunundan farklı olarak yılanlı ve merdivenli tahtalarda oynanan oyunlar işleri daha çok kızıştırıyor. Çok farklı desenlere sahip tahtalar oyunlara farklı bir enerji katıyor. Renkli atmosferi ile de oyunseverlerin beğenisini kazanan bu oyunda sizi çok farklı deneyimler bekliyor. Siz de bu oyunun kralı olabileceğinizi düşünüyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.