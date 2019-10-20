Android, İOS ve Windows işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız Lumberwhack, Ormanda kendi krallığınızı kurarak birbirinden yırtıcı onlarca hayvandan dev bir ordu oluşturabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Aksiyon dolu savaş sahneleri ve etkileyici grafikleri ile oyun severlere benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, ormandaki hayvanları eğiterek kendi ordunuzu kurmak ve ormana zarar vermek isteyen kötü niyetli insanlarla savaşarak ganimet toplamaktır. Bu sayede daha fazla hayvan türüne erişebilir ve insanlara karşı daha da güçlü bir orduya sahip olabilirsiniz. Elektrikli testereler ve baltalarla ormana giren ve ağaçları kesmek isteyen insanlardan ormanı savunmalı ve görevleri tamamlayarak farklı bölümlerin kilidini açmalısınız.

Ormanda aslan, kaplan, maymun, panda, leopar, kanguru ve daha onlarca farklı hayvandan oluşan dev bir ordu kurabilirsiniz. Binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren Lumberwhack, aksiyon oyunları arasında yer alan bağımlılık yapıcı bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.