Hem Android, hem de İOS işletim sistemleri barındıran tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve kurulumunda hiçbir ücret ödemeyeceğiniz Lumia Saga, etkileyici tasarımlara sahip birçok savaşçıdan yararlanarak aksiyon sahneleriyle dolu onlarca ganimet savaşında rol alabilir ve eşsiz bir deneyim edinebilirsiniz.

Online modu ile dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularla karşılaşabileceğiniz ve gerçek zamanlı savaşlara katılarak ganimet kazanabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklerle ve ölümcül silahlarla donatılmış güçlü savaşçıları yöneterek zorlu görevler üstlenmek ve dev yaratıklara karşı mücadele ederek aksiyona doymaktır.

Her karakterin özel kostümü ve saldırı taktiği bulunmaktadır. Ayrıca ilerleyen seviyelerde ulaşabileceğiniz onlarca yeni savaş kahramanı ve birçok savaş teçhizatı yer almaktadır. Kendi ekibinizi kurarak dünya çapında müsabakalara katılabilir ve savaşçılarınızı geliştirerek kendi imparatorluğunuzu kurabilirsiniz.

Bağımlısı olacağınız ve stres gidereceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda rol oyunları arasında boy gösteren ve ücretsiz olarak hizmet veren Lumia Saga, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir yapımdır.