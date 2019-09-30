Hem Android, hem de İOS sürümleri ile oyunculara farklı platformlardan hizmet veren ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Lunathorn, birbirinden güçlü onlarca karakterden yararlanarak zorlu görevler üstleneceğiniz ve online savaşlara katılarak ganimet toplayabileceğiniz eğlenceli bir rol oyunudur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, 15 farklı tanrı tarafından korunan 15 farklı eseri toplamak için mücadele etmektir. Ulaşılması zor mekanlarda güçlü karakterler tarafından korunan eserleri toplayarak görevleri tamamlayabilir ve yeni savaş kahramanlarının kilidini açabilirsiniz. PVP özelliği ile çevrimiçi rakiplerle mücadele edebilir ve klan savaşlarına katılarak ekstra ödüller kazanabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda karanlık güçlerin istilasına uğrayan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan dünya için mücadele etmelisiniz. Karakterinizi belirleyerek, birbirinden güzel sayısız kostüm ve ölümcül onlarca silah arasından istediğiniz seçebilirsiniz. Rol oyunları arasında bulunan Lunathorn ile sizlerde aksiyona doyabilir ve sıra dışı bir deneyim kazanabilirsiniz.