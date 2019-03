LYN: The Lightbringer, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm eşsiz bir rol yapma oyunu olan LYN: The Lightbringer, kendine has atmosferiyle dikkat çekiyor. Kıyasıya mücadele edebileceğiniz oyunda eşsiz deneyim yaşıyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. Büyüleyici atmosferi ve sürükleyici etkisiyle karşımıza çıkan oyunda 3D grafikler yer alıyor. Gerçek zamanlı olarak oynayabileceğiniz oyunda farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. Gelişmiş kontrol mekanizması ve zorlu bölümleriyle ön plana çıkan LYN: The Lightbringer, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

LYN: The Lightbringer oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.