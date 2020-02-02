Kendi sokak çetenizi kurarak tüm şehrin yönetimini ele alacağınız ve insanları haraca bağlayarak mafya babası olacağınız Mad Dogs – 18+ Rival Gang Wars, mobil oyunlar arasında strateji kategorisinde bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan sürükleyici bir oyundur.

Gerçekçi karakterleri ve aksiyon dolu dövüş sahneleri ile bağımlısı olacağınız bu oyunda amaç, azılı suçlulardan oluşturacağınız kalabalık bir çete grubunu kontrol ederek sokakların ve şehrin yönetimini üstlenmektir.

Şehri yönetebilmek için gerçek insanlara karşı PvP savaşları yapabilir ve nefes kesen kavgalara karışabilirsiniz. Ölümcül silahlar ve farklı özelliklere sahip suçlular ile rakiplerinize diz çöktürebilir ve haraçlardan gelen paralarla çetenizi büyütebilirsiniz.

Oyunda kusursuz tasarıma ve ilginç özelliklere sahip onlarca azılı suçlu tiplemesi bulunmaktadır. Ayrıca tüfekler, tabancalar, bıçaklar, sopalar, makineliler ve daha onlarca savaş aleti yer almaktadır.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve kanlı kavgalarda rol alarak şiddete doyacağınız Mad Dogs – 18+ Rival Gang Wars, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.