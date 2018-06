Four Thirty Three tarafından geliştirilen Mad Rocket: Fog of War, ücretsiz bir strateji oyunudur.

Mobil strateji oyunaları arasında yer alan Mad Rocket: Fog of War, orta dereceli grafikleri ile oyunculara etkileyici bir aksiyon deneyimi sunuyor. Gerçek zamanlı olarak oynanabilen mobil strateji oyununda bizleri oldukça zengin bir içerik karşılıyor.

Android ve iOS platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan yapım, kaliteli ses efektlerinin yanı sıra çarpıcı görselleri ile de oyuncuların ilgisini çekiyor. Oyun içerisinde seviye sistemi yer almaktadır. Kazanılan ve kaybedilen savaşlara göre oyuncuların seviyesi artacak ve daha güçlü bir yapıya kavuşacaklar.

Oyun içerisinde bütün oyuncuların kendilerine ait üsleri yer alacak. Oyuncular üslerini geliştirerek daha güçlü bir hale gelebilir ve daha dayanıklı olabilirler. Oyun içerisinde özelleştirilebilir yapılarda yer alıyor. Oyuncular üslerini diledikleri gibi dizayn edebilir ve yerleşim planı yapaibilirler.

Ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Mad Rocket: Fog of War, savaş atmosferi bakımından da tatmin edici olacak. Oyun içerisinde hareketli ve tempolu bir yapı yer alıyor.